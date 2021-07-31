Рекордное число жителей Псковской области привилось от коронавируса

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Новый рекорд вакцинации от COVID-19 зафиксирован в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, около 4 тысяч человек ежедневно делают прививку от коронавируса. 3 716 жителей региона получили первый компонент вакцины за минувшие сутки, и 2 881 человек завершили вакцинацию.

На данный момент в регионе задейстовано 86,6% имеющейся вакцины.

«Это хорошая тенденция, которую нужно поддерживать общими усилиями», - написал губернатор.