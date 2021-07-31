Открытие экспедиции «Вахта памяти» состоялось в Усвятском районе

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Вчера, 30 июля, прошло открытие экспедиции международной молодёжной встречи «Вахта памяти» в Усвятском районе. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

В этом году экспедиция проходит в 14 раз. 200 человек, 70 из которых - подростки, приехали из Псковской области и Республики Коми для проведения поисковых работ. С 1 по 10 августа продлятся мероприятия «Вахты памяти». Для её участников в лагере установили бани и столовые. Помимо поисковых работ, будут проведены исторические реконструкции и военные кинопоказы.

Открытие экспедиции посетил начальник управления специальных программ администрации региона Андрей Вьюнов.

Как сообщил представитель администрации Псковской области, в этом году «Вахта памяти» приурочена к дате празднования 1000-летия Усвятского района, что делает символичным название экспедиции этого года - «Невельский фронт — Усвятский рубеж».

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«Хочу отметить, что буквально в июле 2021 года в деревне Борки Невельского района благодаря слаженной совместной работе поисковых отрядов и архивным изысканиям удалось обнаружить место массового захоронения мирных граждан, ставших жертвами оккупантов во время Великой Отечественной войны. Ещё раз хочу поблагодарить присутствующих за неравнодушие, за личный вклад в поисковую работу от имени администрации Псковской области и лично от имени губернатора региона Михаила Ведерникова», — выступил Андрей Вьюнов.