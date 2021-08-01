+26 и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 1 августа

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Сегодня, 1 августа, ожидается переменная облачность, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Днем Псковскую область накроют кратковременные дожди, местами прогремит грозы. Температура воздуха будет держаться в пределах от +21 до +26 градусов. Ночью будет тепло: от +11 до +16.

Юго-Западный ветер будет дуть со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. При грозе будет становиться порывистым. Атмосферное давление вновь ниже нормы.