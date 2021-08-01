Человеческие останки нашла журналист из Пыталово

Газета «Наша жизнь»

Сегодня, 31 июля, у деревни Заболастье в Пыталовском районе главный редактор газеты «Наша жизнь» обнаружила скелетированные останки человека.

«Вчера вечером, около 20:00, я решила съездить на Баласницу — в излюбленное место отдыха пыталовцев, чтобы сделать несколько снимков для утренних постов в нашу группу», — сообщила главный редактор газеты «Наша жизнь» Елена Иманаева.

Местечко Баласница находится недалеко от Заболастья. Во время фотосъемки на глаза журналиста попали две сосны, которые свалились из-за песчаного оползня. Песок оголил корни деревьев.

«Пока фотографировала с разных ракурсов, сверху на песке обнаружила кость. Достать её и разглядеть, находясь наверху, было проблематично, и я решила спуститься вниз. Подойдя снизу к тому месту, где лежала находка, увидела, что на песке на видном месте лежали ещё три кости: большая, поменьше и, предположительно, от позвонка, часть из них — в траве. Лезть наверх по песку не стала, да и топтаться тоже. Все зафиксировала и связалась с главой волости Сергеем Улановым, чтобы понимать, как быть дальше, ведь кости походили на человеческие. Он же и сориентировал меня, что делать и куда звонить», — рассказала Елена Иманаева.

Для того, чтобы зафиксировать и исследовать останки, на место прибыли сотрудники ОМВД России по Пыталовскому району и поисковики – руководитель и активист поискового отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов и Андрей Гришкевич.

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