Медэксперт рассказала, стоит ли псковичам опасаться ржавой воды из-под крана

.

Что ждет горожан при использовании ржавой воды, рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева, пишет РИА Новости

Как сообщает спикер, мытье ржавой водой опасности для организма человека не несет. По её мнению, повышенное количество железа в воде не является вредным. Важно отметить, что безопасным оно во многом остаётся, потому что не проникает в организм человека.

«Стоит понимать, что кожа – это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников», – добавила врач.

Таким образом, восполнить нехватку железа в организме ржавой водой не удастся. Однако при безобидности для здоровья человека такая вода может негативно сказаться на внешности. Как говорит Юлия Нагайцева, осветленные волосы после мытья ржавой водой вмиг поменяют оттенок на далекий от первоначального.

«Чтобы его вывести, необходимо будет обратиться к мастеру, которому придется изрядно потрудиться. Ведь желтоватый оттенок выводят, вновь осветляя волосы. Волосам в этом случае не позавидуешь – чем чаше они подвергаются действию химических реагентов, тем более ломкими они будут», – заключила врач-дерматовенеролог.