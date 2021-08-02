За неделю в авариях на псковских дорогах погибло 3 человека

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3 человека стали жертвами ДТП за минувшую неделю в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

55 водителей были замечены сотрудниками ГИБДД в пьяном состоянии с 26 июля по 1 августа. 9 из них сели за руль нетрезвыми повторно. В области безопасности дорожного движения было зафиксировано 2038 административных правонарушений.

Также за прошедшую неделю случилось 16 аварий, которые унесли жизни 3 человек. 27 участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.