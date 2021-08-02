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Общество2 августа 2021 13:52

Выплаты на школьников начали поступать на карты псковичей со 2 августа

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Положенные детям школьного возраста выплаты начали перечислять жителям России, в том числе псковичам, пишет ТАСС.

Напомним, согласно указу президента, 10 тысяч рублей будут перечислены всем семьям, в которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет.

Ранее сообщалось о том, что деньги начнут поступать на карты «Мир» с 16 августа, однако Владимир Путин пересмотрел решение, чтобы все семьи успели подготовиться к началу учебного года.

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Напомним, подать заявление на выплату можно до конца октября дистанционно через портал госуслуг либо лично обратиться в Пенсионный фонд.