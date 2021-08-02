Сколько еще продлятся дожди в Псковской области, рассказала синоптик

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Когда дождливая погода уйдет с территории Псковской области, поделилась начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В ближайшие 2-3 дня на территории региона возможны кратковременные дожди, - отметила Тала Нещадимова. - Дожди наибольшей интенсивности должны закончиться сегодня до вечера или в первой половине ночи».

Помимо этого, специалист отметила, что количество осадков, выпавшее в Пскове с 9 утра, говорит о неблагоприятном погодном явлении.

«В настоящее время в Пскове выпало 15 миллиметров осадков, - добавила Тала Нещадимова. - По дождям у нас рекорды бывают крайне редко».