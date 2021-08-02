27 школ и 57 детсадов откроют свои двери юным псковичам 1 сентября

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27 школ и 57 детских садов начнут свою работу в Пскове с 1 сентября. Об этом сегодня, 2 августа, сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Спикер также отметила, что в этом году для самых юных жителей Пскова открылся детский сад № 57 «Маленькая страна», расположенный на улице Алехина, 22. На сегодняшний день в дошкольное учреждение уже принято 145 детей. Всего же детсад рассчитан на 270 человек.

Принимать учебные заведения будут в течение недели, начиная с 9 августа. Также сообщается, что в этом году образовательные учреждения примут и родители.