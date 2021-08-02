Будут ли псковских школьников вакцинировать от COVID-19

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Сегодня, 2 августа, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко поделилась, коснется ли вакцинация от COVID-19 школьников Пскова.

«Речь о вакцинации подростков и школьников не ведется, - заявила спикер. - Этого нет в проектах и документах ни со стороны Министерства просвещения, ни со стороны Роспотребнадзора».

Вопрос о проведении утренников и школьных линеек в Пскове будет рассмотрен на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.