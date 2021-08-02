Помочь разыскать 93-летнюю псковичку просят неравнодушных

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В Пскове пропала 93-летняя пенсионерка. С 31 июля местонахождение Касаткиной Анны Васильевны неизвестно. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из поста в официальной группе «ЛизыАлерт» в социальной сети.

Как сообщается, рост пенсионерки 155 см, телосложение худощавое, волосы седые, а глаза карие.

По имеющимся данным, пропавшая была одета в красную куртку и серую юбку, на ногах - черные сапоги.

Анне Васильевне необходима медицинская помощь. Любую информацию просят сообщать по телефонам: 89251981751 или 88007005452