150 школьников находятся на домашнем обучении в Пскове

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В Пскове 150 школьников находятся на домашнем обучении. Об этом на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

На домашнем обучении находятся как школьники младших классов, так и старшеклассники. Для вторых чаще всего родители специально приглашают учителей для дополнительной подготовки к итоговым экзаменам по профильным предметам.

«Такая форма обучении была всегда, и даже до пандемии были дети, которые уходили на семейную форму обучения», - рассказала Анна Кузыченко.

Большинство ссемей решаются на такой формат обучения из-за медицинских показаний. Но есть и те, кто принимает такое решение по религиозным убеждениям.

«В период пандемии произошел всплеск, родители не приняли дистанционное обучение и приняли решение перевести ребенка на формат домашнего обучения, - заметила спикер. - С января 2021 года пик прошел, некоторые дети стали возвращаться в школу».