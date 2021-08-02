Ещё 29 человек поступило в инфекционную больницу Пскова

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За минувшие сутки 29 человек госпитализировали в Псковскую областную инфекционную больницу. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко.

Одной из поступивших оказалась 45-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Как сообщает сама пациентка, болеет она уже в течение недели, при этом за помощью врачей псковичка не обращалась, самостоятельно не лечилась.

После обследования у пациентки было выявлено 50-процентное поражение легких, 89-процентное насыщение организма кислородом и температура 38,5.