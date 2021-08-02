Останки мирных жителей времён Великой Отечественной войны найдены в Невельском районе

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Участники проекта «Без срока давности» продолжают поиски в Невельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, вблизи деревни Борки Невельского района поисковики ведут работы по изъятию тел из массовых захоронений для дальнейшей экспертизы. До этого в этих местах отрядам из Псковской и Новгородской областей уже удалось обнаружить человеческие останки.

Как говорят в следственном управлении следственного комитета РФ по Псковской области, отдельные человеческие останки уже извлечены из земли. Предварительно, останки принадлежат 8 людям, в том числе одному ребенку.

«По характеру имеющихся повреждений некоторых останков можно предположить, что эти люди погибли в результате пулевых ранений», — добавили в ведомстве.

Также сообщается о вероятности захоронения в этом месте ещё сотни человек, погибших от рук фашистов во время Великой Отечественной войны.

За 2020 год участниками проекта «Без срока давности» были обнаружено останки около 190 человек.