Псковичей просят помочь в поисках 73-летнего пенсионера

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В Островском районе пропал 73-летний Николай Васильев, последний раз его видели в родной деревне Тележники. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «Вконтакте».

След Николая Васильева простыл 1 августа. Его видели одетым в черный свитер с белыми вставками, коричневую рубашку, серые спортивки и калоши.

Пенсионер носит усы и бороду, седой, ростом в 170 сантиметров, худощавый, глаза светло-серого цвета.

При любой информации о местонахождении Николая Васильева просьба сообщить по номера. 8(800)700-54-52 или в 112.