180 населенных пунктов остались без света из-за шторма в Псковской области

.

Циклон, принесший ливни и сильный ветер, 2 августа, оставил без электричества порядка 180-ти населённых пунктов Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Больше всего разрушений выпало на Невельский, Себежский, Порховский и Пустошкинский районы. Сильный штормовой ветер местами срывал крыши с домов и школ.

По словам главы региона, энергетики приостановили восстановление электроснабжения ночью. В темноте в лесу работать невозможно. «Это и днём после ливня непростая задача»,– отметил Михаил Ведерников.

С раннего утра работы продолжились. На данный момент остаётся без электричества уже 120 населенных пунктов.

«Сотрудники «Россети Северо-Запад» находятся в режиме повышенной готовности – оставшиеся работы будут проведены максимально оперативно. Со вчерашнего дня мы непрерывно оказываем в этом полное содействие», – заключил губернатор.

Непогоду в Псковскую область принес циклон «Гвидо», о последствиях стихии псковичи рассказывают в соцсетях. Дождь длинною в сутки попал и в кадр нашему фоторепортеру.