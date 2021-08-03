3-летний малыш с отцом из Гдова нуждаются в помощи после пожара

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Житель Гдова с маленьким сыном остались без крова после пожара. Об этом сообщает газета «Гдовская заря» в социальной сети «Вконтакте» .

Пожар разбудил семью в три часа утра. С того момента пожарные трудились около 7-ми часов, чтобы спасти дом, но он не уцелел. До тла выгорели все документы, мебель, одежда и игрушки маленького Глеба.

«Временно отца и сына приютили родители Евгения в соседней деревне. Но надо с чего-то начинать. Всё по новой — с чистого листа. Через несколько дней после трагедии к семье выехали представители комиссии по делам несовершеннолетних и соцзащиты, которые привезли продуктовые наборы для погорельцев», - отмечают журналисты районной газеты.

Псковичей просят помочь с одеждой для мальчика. Рост 100-110 сантиметров, обувь 26 размера. Финансовая помощь также поможет погорельцам для восстановления документов и того, чтобы начать жить заново.

«Дорогие земляки, мы уверены, что мир не без добрых людей, а при поддержке можно свернуть горы. Вещи можно приносить в администрацию сельского поселения «Полновская волость», а также в отделение волости в деревне Первомайская. Огромная просьба к благотворителям, отдавая одежду, убедитесь, что она в хорошем состоянии и человек сможет её носить», - пишет газета.

По всем вопросам обращаться в редакцию газеты «Гдовская заря» или сразу направить средства на карту, которая привязана к номеру телефона Евгения Вячеславовича: 8-911-895-39-06.