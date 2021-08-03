Авокадо и единороги: какие рисунки выбирают псковские школьники для канцелярии

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Время, когда у всех школьников были одинаковые тетради давно осталось в прошлом. Сегодня полки канцелярских магазинов пестрят яркими тетрадями и пеналами. О том, какие школьные принадлежности актуальны среди школьников сегодня больше всего, корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове» рассказала старший администратор популярной торговой сети.

«Уже не первый год подряд неизменно тетради и рюкзаки с авокадо разбирают активнее всего. Среди девочек-школьниц также огромным спросом пользуются принадлежности с единорогами. Годы идут, а эти принты остаются», - отмечает администратор.

Также в магазине рассказали, что охотно разбирают псковичи принадлежности и с анималистическим принтом - «милые котики», по словам старшего администратора магазина, нравятся как учащимся начальной школы, так и старшеклассникам.

Как сообщает старший продавец, цены на товары в этом году подтвердили опасения псковичей и подорожали. По её мнению, связано это с тем, что все школьники с нового учебного года будут получать знания в оффлайн-формате, что не мог оставить без внимания производитель.