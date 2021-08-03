Шопперы рюкзакам предпочитают псковские школьницы

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На полках канцелярских магазинов Пскова так называемые шопперы начинают вытеснять привычные всем рюкзаки. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове» рассказала старший продавец и администратор популярной торговой сети.

«Если раньше на рюкзаках, как правило, менялся лишь рисунок, а также относительно его форма, то сейчас наблюдается спрос на шопперы - альтернативу рюкзакам», - рассказывают в магазине.

Как сообщается, текстильные сумки больше раскупают представительницы среднего и старшего звена. Маленькие школьницы традиционно выбирают рюкзаки. Как стало известно, в этом году юные псковичи вновь отдают предпочтение вещам для школы с авокадо и единорогами.

КСТАТИ:

Родителям не стоит беспокоиться, если ребенок предпочел шоппер настоящему рюкзаку. Во-первых, вы сэкономите средства на подготовку к школе, а во-вторых, против моды не пойдешь.

Но можно и предложить маленькому моднику сделать из своей сумки настоящий арт-объект, купив маркеры или краски по ткани. Разрисуйте одну из сторон шоппера.

Несмотря на то, что полшколы будет, как и ваш ребенок, с шоппером, у вашего будет уникальная вещь и приятные воспоминания.

ОДНАКО:

Стоит внимательнее отнестись к тому, если ребенку приходится нагружать сумку большим количеством учебников. Врачи не советуют носить тяжести на одном плече ребенку из-за того, что у растущего организма скелет только формируется. Постоянная неравномерная нагрузка на спину может испортить останку.