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Общество3 августа 2021 14:58

Причину подорожания школьных принадлежностей в Пскове озвучили в популярной торговой сети канцелярии

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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О том, почему канцелярия в этом году непривычно подорожала, корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове» рассказала старший продавец и администратор популярной торговой сети.

«Цены, действительно, очень поднялись. Связано это с тем, что все школьники с нового учебного года будут получать знания в оффлайн-формате, что не мог оставить без внимания производитель», - заявила старший администратор канцелярского магазина.

Как отмечает мама четвероклассницы, примерно на 15-20% подорожали школьные принадлежности.

«Теперь в одном магазине все не купишь. Приходится ходить и выбирать, чтобы купить подешевле. Раньше такого не было: можно было в одном магазине все сразу купить», - поделилась мама школьницы.