Успеют ли родители псковских школьников купить канцелярию до скачка цен

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О том, когда лучше всего закупиться карандашами и тетрадями, корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове» рассказала старший продавец и администратор популярной торговой сети.

По её словам, завоз в магазины осуществляется стабильно каждую неделю, проблем с поставками нет. В зависимости от того, что псковский покупатель разбирает охотнее всего, планируется следующий завоз.

«С пятницы по понедельник товары раскупают активнее всего. В выходные с детьми приходят родители, которые работают в будние, а в понедельник, как правило, подходят мамочки-домохозяйки», - делится старший администратор.

Продавец убеждена, что приобрести канцелярию псковичи смогут как в августе, так и уже в начале учебного года.

«Полки пополняются канцелярией стабильно», - заявила старший администратор.