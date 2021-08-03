Дневник с водными блестками и рюкзак-плащ: о канцелярских новинках для псковских школьников 2021

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Каждый год школьный базар предлагает на выбор покупателям что-то необычное. Так, когда-то новинкой считалось появление цвета на переплете дневника, а пару лет назад - внедрение различных материалов для переплета как альтернатива жесткому картону. О том, какие новшества появятся в учебном году 2021-2022, корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове» рассказала старший продавец и администратор популярной торговой сети.

Как сообщили в магазине, «главный хит» грядущего школьного года - дневник с водными блестками. Дизайн, ранее использовавшийся для модных блокнотов, теперь перешел на главный документ школьника - дневник. Предполагается, что такие дневники прочно займут место в рюкзаках школьниц в наступающем учебном году.

Некоторые изменения наблюдаются и в дизайне школьных рюкзаков.

«В этом году в ассортименте есть рюкзаки с плащом, с отдельным пеналом для карточек и проездных билетов», - рассказывает старший администратор.

Цена такого рюкзака, как сообщают в магазине, может достигать 8 тысяч рублей.