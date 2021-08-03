Среднюю цену канцелярской корзины в Пскове назвали в популярной торговой сети канцелярии

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О том, сколько в среднем платят родители псковских школьников за стандартный набор канцелярских принадлежностей в 2021 году, рассказала старший продавец и администратор популярной торговой сети корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове».

«В среднем, у нас корзинка может обойтись от 3 до 8 тысяч рублей. Туда входят тетрадки, ручки, карандаши, фломастеры, ластики, точилки, клей, кисточки, стакан-непроливайка, гуашь, акварель, папки, счётные материалы и подобные принадлежности», - поделилась старший администратор.

Продавец добавила, что такой широкий ценовой диапазон обусловлен качеством и маркой товара, который выбирает покупатель.