Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2021 17:38

36-летнего Ивана Коржака разыскивают в Псковской области

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

В деревне Щербино Невельского района пропал 36-летний разыскивают Иван Коржак. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «Вконтакте».

Он пропал 1 августа, как и 73-летний житель Острова. В последний раз его видели в черных футболке и кроссовках с белой подошвой, джинсах.

Рост Ивана Коржака 175 сантиметров, он худощавого телосложения со светло-русыми волосами и голубыми глазами.

Информацию о местонахождении пропавшего волонтеры просят сообщать по номерам 8(800) 700-54-52 или 112.