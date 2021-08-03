36-летнего Ивана Коржака разыскивают в Псковской области

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В деревне Щербино Невельского района пропал 36-летний разыскивают Иван Коржак. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «Вконтакте».

Он пропал 1 августа, как и 73-летний житель Острова. В последний раз его видели в черных футболке и кроссовках с белой подошвой, джинсах.

Рост Ивана Коржака 175 сантиметров, он худощавого телосложения со светло-русыми волосами и голубыми глазами.

Информацию о местонахождении пропавшего волонтеры просят сообщать по номерам 8(800) 700-54-52 или 112.