Сдача обновленной площади Ленина в Пскове переносится на месяц

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На один месяц решено перенести срок сдачи сквера на площади Ленина в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Несмотря на то, что все основные работы завершены, поставка малых архитектурных форм задерживается. В Пскове ждут более сотни скамейк и лавочек с урнами, а также саженцы для озеленения: 150 деревьев и кустарников, в том числе сирени, блестящего кизильника и колючей голубой ели.

В законченном виде перед псковичами сквер предстанет с центральной площадкой, где будут расположены радиусные скамейки из бруса.

«Подрядчик начал работы по благоустройству весной и, судя по сегодняшним темпам, вполне справился бы в срок, но вмешалась непогода. В мае лили такие дожди, что на территории начатых работ даже утки плавали. Работать в таких условиях и соблюдать всю техническую составляющую, конечно, было практически невозможно», – рассказала заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева.

Но даже несмотря на это подрядная организация получит штрафные санкции. Все работы должны будут выполнены 31 августа.