Фотовыставку «Монеты славы» псковичи смогут посмотреть в Поганкиных палатах

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Во время проведения летних Олимпийских игр в Токио псковичам покажут собрание памятных монет Банка России с изображением спортивных событий, выдающихся чемпионов, их достижений и побед. Об этом сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка.

Для выставки были отобраны фотографии самых известных монет спортивной тематики, которые производили, начиная с 1980 года, когда Олимпиада состоялась в Москве.

За это время было изготовлено порядка 200 монет. У каждого экспоната будет представлен рассказ о том, почему на монете увековечено именно такое изображение.

Псковское отделение Банка России и Псково-Изборский объединенный музей-заповедник в третий раз создают совместный проект, где псковичи могут узнать об истории России благодаря памятным монетам.

Выставку «Монеты славы» можно посетить в музейном комплексе «Поганкины палаты». Она будет открыта для посетителей до 1 сентября 2021 года.