Ещё 30 человек госпитализированы в инфекционые больницы Псковской области

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За сутки ещё 30 человек были доставлены в Псковскую областную инфекционную больницу. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко, пишет ПАИ.

В ЧАСТНОСТИ:

В Великих Луках в состоянии средней степени тяжести и температурой в 37,5 в инфекционную больницу на скорой доставили 58-летнюю женщину.

По словам великолучанки, она болеет порядка 13 дней, но не решалась обратиться за медицинской помощью.

Компьютерная томография у пациентки выявила 80-90-процентное поражение легких при сатурации 90 процентов.