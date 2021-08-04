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Здоровье4 августа 2021 12:04

Ещё 30 человек госпитализированы в инфекционые больницы Псковской области

Источник:kp.ru
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За сутки ещё 30 человек были доставлены в Псковскую областную инфекционную больницу. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко, пишет ПАИ.

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