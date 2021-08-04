В центре Пскова установят новую инсталляцию

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Где будет находиться инсталляция «Псков-любовь», решат в ближайшее время. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

На данный момент вопрос согласовывается региональным комитетом по охране объектов культурного наследия и городскими властями.

«Могу сказать, что инсталляция точно будет установлена в центре Пскова», - сказала Ольга Тимофеева.

Предположительно, решение будет принято до конца этой недели, а уже на следующей яркие буквы установят на постоянное место.