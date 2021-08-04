Ключи от новых машин вручили 10-ти многодетным семьям из Псковской области

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Вручение автомобилей Газель NEXT состоялось в Пскове, пишет ПАИ.

Семьи были определены по итогам конкурса на предоставление вместительных автомобилей. По его условиям претендовать на машину могли семьи, занимающиеся общественной деятельностью, постоянно проживающие на территории региона и нуждающиеся в транспорте. А дети из этих семей должны были быть отмечены высокими результатами в сфере образования, искусства или спорта.

Ключи от новых автомобилей достались семьям из Великолукского, Новосокольнического, Куньинского, Палкинского, Бежаницкого, Опочецкого и Себежского районов, а также Порхова и Невеля.

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