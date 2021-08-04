Сквош и гандбол: о необычных видах спорта в Псковской области рассказала Елена Деркачева

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Сегодня, 4 августа, о редких видах спорта в регионе рассказали начальник отдела по спортивной работе комитета по спорту Псковской области Елена Деркачева и президент региональной Федерации воднолыжного спорта Станислав Егоров.

«В этом году аккредитовалась Федерация сквоша, базы пока нет, - поделилась Елена Деркачева. - Мы можем аккредитовать только ту федерацию, которая развивается на российском уровне».

Помимо этого, Елена Деркачева отметила, что все больше псковичей начинают заниматься скандинавской ходьбой.

«Недавно появился гандбол, мы их аккредитовали, - добавила спикер. - А также ушу и подводный спорт».

Как сообщается, каждой молодой федерации положена базовая ставка субсидии. В этом году она составила 100 тысяч рублей. Как доложила Елена Дергачева, всем федерациям было выделено больше этой суммы.

Станислав Егоров подчеркнул, что деньги идут на организацию и проведение соревнований, подготовку мест и компенсационные выплаты судьям.