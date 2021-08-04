Псковичка выиграла во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»

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Представительница Псковской области Елена Вариксоо вошла в число восьми победителей всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Мой родной язык». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

Елена Вариксоо, педагог дополнительного образования Печорской лингвистической гимназии, в финальном этапе конкурса защитила проект «Seto kuulturi nätal – Неделя культуры сето». Работа псковички призвана популяризовать национальную культуру коренного малочисленного народа сето.

«Неделя культуры сето впервые была проведена в 2019 году, но до настоящего момента носила внутришкольный характер. Проект впервые выйдет за пределы одной школы. Аналогов такого мероприятия нет ни в нашем муниципальном районе, ни в нашем регионе. Уверены, что с поддержкой платформы «Россия – страна возможностей» мы сможем реализовать все свои идеи!» – поделилась Елена Вариксоо.

91 147 человек из всех регионов страны и иностранных государств, в том числе Белоруссии, Украины, Азербайджана, Египта, Вьетнама, Великобритании и США приняли участие в XVIII всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» в этом сезоне.

Работы участников были представлены в 18 номинациях, посвященных родному языку, науке, технологиям, космосу и другим сферам.