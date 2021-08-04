В Пскове введен в эксплуатацию путепровод через Северный обход

.

Сегодня, 4 августа, в Пскове введен в эксплуатацию путипровод через Северный обход. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Приемочная комиссия ГБУ ПО «Псковавтодор» приняла после ремонта путепровод через Северный обход города Пскова, который находится на 2-ом километре автомобильной дороги Псков – Ваулино – Торошино в Псковском районе.

Ремонт путепровода был проведен из-за повреждений балок в ходе ДТП с грузовиком и эксковатором. На реконструкцию из областного бюджета было использовано 40,5 млн рублей.

Помимо замены балок несущей конструкции подрядчик отремонтировал тротуары, лестничные сходы и водоотводные блоки на подходах к мосту. На крайних балках и стойках путепровода нанесена вертикальная дрожная разметка во избежание новых ДТП.