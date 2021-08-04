Какие ягоды помогут восстановиться псковичам после коронавируса

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Кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко порекомендовала россиянам, в том числе псковичам, продукты, которые помогут восстановиться после ковида, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, необходимые для восстановления витамины можно получить из ягод.

«Нам, бесспорно, нужны антиоксиданты. Нужны и полипренолы, и полифенолы — это изысканные антиоксиданты, которые содержатся в ягодах темного цвета в первую очередь. Это черноплодная рябина, черная и красная смородина, малина и вообще вся палитра ярких, красочных ягод, это те антиоксиданты, которые человек может получить в полном объеме», — заявила Мойсенко.

Эксперт также подчеркнула, что все витамины можно найти на дачном участке.

«Обязательно надо улучшить работу кишечника, поэтому нам нужна клетчатка в виде различной зелени: это и овощи, и свекольная ботва. Это будет большой плюс в обеспечении не только клетчаткой, но витамином В9, фолиевой кислотой и дополнительными антиоксидантами. То есть это всевозможные овощи — свежие, приготовленные, овощи с грядки», — рассказала Римма Мойсенко.