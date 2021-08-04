Диспансеризация поможет переболевшим COVID-19 псковичам выявить скрытые осложнения

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Обнаружить осложнения после коронавируса поможет диспансеризация. Об этом сообщила главный врач городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая во время круглого стола.

«Особенность коронавируса в том, что он вызывает осложнения, в том числе с тромбооразованием, - отметила спикер. - Наше диспансерное наблюдение направлено на выявление осложнений».

Галина Неваленная также добавила, что все, кто перенес заболевание, числятся в регистре.

«В приоритетные группы диспансеризации входят люди, у которых есть два и более сопутствующих заболеваний», - заявила главный врач.

Если у пациента будут выявлены осложнения, его ожидает второй этап исследования, будет проведена углубленная диспансеризация.

«Когда мы говорим про постковидный симптом, то это, прежде всего, изменение обоняния, которое у некоторых восстанавливается долго. Это не такой грозный симптом, как тромбозы, например. Вот в чем суть углубленной диспансеризации. Пациенты могут сами обращаться, вне зависимости от приоритета, по обследованию», - добавила медэксперт.