Подробный прогноз погоды в Псковской области на 5 августа

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Сегодня, 5 августа, жителей региона ожидает облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Восточный ветер будет умеренным.

В Пскове синоптики обещают днем кратковременный дождь, ночью без существенных осадков. В дневные часы воздух прогреется до +20...+22 градусов тепла, ночью температура составит +7...+9.

В Великих Луках днем также пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров днем покажут +17...+19, ночью температура будет в пределах +10...+12 градусов.