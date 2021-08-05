300 тонн сена прошлой ночью спасали пожарные в Пыталовском районе

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В Пыталовском районе под навесом горело 300 тонн сена. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание сена произошло 4 августа в 00:02 в деревне Линово. Под навесом 50 на 20 метров начался пожар 300 тонн сена.

На тушение пожара прибыли 2 расчета пожарной части и 5 человек. Предположительная причина пожара – источник огня занесён извне.

Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

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