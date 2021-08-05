Какие симптомы говорят псковичам о перенесенном коронавирусе

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О наиболее частых последствиях коронавируса рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, пишет РИА Новости.

По словам эпидемиолога, чаще всего постковидный симптом выражен усталостью, кашлем, снижением умственной работоспособности и потерей обоняния.

«Преобладающими являются астенические симптомы, кашель, снижение умственного и когнитивного статуса, а также обонятельная дисфункция», - уточнила Плоскирева.

Также эксперт добавила, что переболевшие ковидом пациенты нередко жалуются на затрудненное дыхание или одышку, боль в груди или животе, головную боль, суставную или мышечную боль, учащенное сердцебиение, диарею, нарушение сна, панические атаки, головокружение, изменение настроения, длительные лихорадочные реакции, сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса и нарушение менструального цикла у женщин.