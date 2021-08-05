Какой главный признак укажет псковичам на арбуз с нитратами

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Признак, который поможет распознать арбуз с высоким содержанием нитратов, назвал агроном Владимир Викулов, пишет РИА Новости.

Как рассказал специалист, нитраты попадают в арбуз вместе с удобрениями. Как правило, вредные нитраты содержатся в самых ранних плодах, однако иногда их обнаруживают и в августовских арбузах. Как отметил агроном, повышенная концентрация нитратов грозит отравлением.

«Арбузы проверять обязаны, должна быть сертификация их качества. Однако бумага об отсутствии нитратов в арбузе зачастую оформляется по принципу "бумага все стерпит". Тут многое зависит от покупателя. Надо уметь выбирать арбузы», – заявил спикер.

Как сказал агроном, самый явным признак арбуза с нитратами - толстая бугристая кожа.

«Поверхность арбуза должна быть гладкой. Сортов с бугристой поверхностью практически нет. Бугристость арбуза говорит о том, что у него достаточно развита корка, и она при разрезе будет значительно толще обычной. Такая корка говорит о высоком содержании нитратов», – объяснил агроном Владимир Викулов.