Псковичам рассказали, когда нужно повторять прививку от коронавируса

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Повторную прививку от коронавируса специалисты Роспотребнадзора порекомендовали псковичам делать через полгода. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Граждане России для поддержания иммунитета от коронавируса должны будут повторять курс вакцинации каждые шесть месяцев.

По мнению экспертов, периодическая ревакцинация поможет населению защититься от заражения новыми штаммами коронавируса. При этом антитела к новым мутациям болезни могут снижаться.

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