Около 100 переболевших COVID-19 псковичей восстанавливались в санатории «Хилово» за полтора месяца

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Восстановление после перенесенного ковида прошли около 100 человек в санатории «Хилово» Порховского района за полтора месяца. Об этом сообщила главный врач санатория «Хилово» Женя Дудченко во время круглого стола в медиацентре ПАИ 4 августа.

Как рассказала спикер, программа, помогающая больным оправиться после коронавируса, появилась в санатории «Хилово» в апреле этого года. В нее вошли процедуры, нацеленные восстановить легочную систему и психосоматику.

«То есть мы собрали такой комплекс процедур, и мы видим, что люди, которые к нам приезжают, кто-то нуждается на самом деле консультации психолога, и это помогает длительное время. У нас есть процедур масса — это природные факторы сероводород, грязевое лечение, которые улучшают микроциркуляцию, то есть предотвращают тромбообразование. Мы на сегодня купили кислородную капсулу, которые очень хорошие, и мы знаем, как только больного положили, ковидом переболел, он выходит, говорит, «я помолодел, оттуда вышел, я совсем по-другому себя чувствую». Магнитотерапия есть, купили тоже оборудование. У нас всё направлено на то, чтобы больные восстанавливались, для поддержания жизненного тонуса, иммунитета, работают специальные инструкторы ЛФК с этими больными», - заявила главный врач.

Также спикер отметила, что в санатории есть лаборатория, в которой можно сделать общий и биохимический анализ крови.

«Каждый врач, который сидит на приеме, имеет пульсоксиметр, проверяет сатурацию, мы знаем, какую данному больному лучше назначить процедуру, чтобы больной от нас уехал и был реабилитирован после коронавирусной инфекции», - подчеркнула врач.