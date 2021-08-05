На самые актуальные вопросы журналистов ответит губернатор Михаил Ведерников в медиацентре ПАИ

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Пресс-конференция губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пройдет сегодня, 5 августа, в 17:00 в медиацентре ПАИ.

Планируется, что глава региона ответит на вопросы представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ Псковской области. Журналисты смогут задать самые острые и насущные вопросы и получить на них ответы.

Прямую трансляцию пресс-конференции Михаила Ведерникова можно будет посмотреть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в социальной сети «ВКонтакте». Помимо этого, будет вестись текстовая трансляция в Telegram-канале «Псковские новости».