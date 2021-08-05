В Пскове дети-инвалиды получат право обслуживаться без очереди

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Обслуживаться без очереди в кафе, магазинах и других учреждениях смогут дети-инвалиды и их сопровождающие. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее получить услуги вне очереди на предприятиях торговли и общественного питания, в ЖКХ, учреждениях здравоохранения, образования и культуры и в других организациях могли инвалиды I и II групп.

Согласно изменениям в указе, к этим категориям теперь также относятся «дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей».