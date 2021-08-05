Замена 100 лифтов стартует в Пскове

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Замена 100 лифтов начинается в Пскове. Об этом сообщил и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев, пишет «Псковская правда».

Планируется, что к концу 2021 года в 32-ух многоквартирных домах Псковской области будет заменено 120 лифтов. Как сообщается, 20 лифтов уже поменяли, при этом один из них - в Великих Луках.

Лифтовое оборудование от разных производителей будет установлено в многоквартирных домах. Есть лифты как из Карачаево-Черкесии, так и из Санкт-Петербурга.

Все оставшиеся 100 лифтов заменят в домах Пскова. Уже на следующей неделе начнется их установка, и по графику она продлится до 1 декабря.

«Региональный оператор заключил договор с подрядной организацией ООО «Строй-ИК» на осуществление строительного контроля за работами по монтажу лифтового оборудования, - поделился Сергей Шарлаев. - В соответствии с данным договором подрядчик обязан не менее двух раз в неделю посещать объект с предоставлением фотоотчета и отметки в журнале производства работ в адрес регионального оператора. Кроме того, регулярно будет осуществляться посещение объектов и представителями регионального оператора».

Пять лет составляет гарантийный срок на качество выполненных работ и материалы.