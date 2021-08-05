Экспорт псковской животноводческой продукции вырос более чем в 2,5 раза

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Более 15,8 тысяч тонн продукции животного происхождения, произведённой предприятиями Псковской области, проконтролировали в режиме экспорта и перевозкок между странами СНГ государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За первые семь месяцев 2021 года из Псковской области экспортировали мясо, мясопродукты, сырье животного происхождения во Вьетнам и Гонконг, рыбу и рыбопродукты в Литву, Эстонию, Канаду, Чили, Грузию и Украину, корма и кормовые добавки в Узбекистан.

За этот же период прошлого года поставки животноводческой продукции составили более 6,1 тысяч тонн, что меньше показателей этого года в 2,5 раза.