Свыше 11 км береговых линий Псковской области очистили за июль

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Более 11 километров прибрежных территорий очистили от мусора в Гдовском, Красногородском, Невельском, Новоржевском, Палкинском и Усвятском районах в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Очистка берегов водоемов Псковской области продолжается до сих пор. Уборка проходит в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» и является одним из мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Около 150 человек принял участие в уходе за окружающей средой.

Сообщается, что за первый месяц лета очистить от мусора городским волонтерам удалось более 13 км береговой линии водоемов Псковской области.

Работы будут проводиться до октября 2021 года.