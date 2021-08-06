До +22 градусов прогреется воздух в Пскове 6 августа

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Сегодня, 6 августа, на территории региона прогнозируется облачная с прояснениями погода. Жителей южных районов во второй половине дня настигнут дожди. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Восточный ветер будет дуть умеренно.

По сообщению синоптиков, в Пскове днем без существенных осадков, а ночью небольшой дождь. Столбики термометров в дневные часы покажут +20...+22, +13...+15 ночью.

Жителей Великих Лук предупреждают о дождях во второй половине дня и ночью. Температура днем будет в пределах +20...+22, а ночью понизится до +15...+17 градусов тепла.