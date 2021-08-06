Сквер с зонами отдыха появится на Никольской в Пскове

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На городской территории в районе улицы Никольской планируется разместить парк. Об этом сообщили в администрации Пскова.

Предполагается, что для псковичей в сквере появятся зоны отдыха со скамейками и малыми архитектурными формами, а для юных жителей города будут установлены детские площадки.

Концепцию будущего парке сейчас разрабатывает главный архитектор Псковской области.

Также сообщается, что в перспективном сквере проложат аллею в честь 300-летия прокуратуры.

«Надеюсь, все-таки здесь будет хорошее место для отдыха детей и взрослых», - комментирует псковичка.