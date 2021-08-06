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Недвижимость6 августа 2021 12:42

Новые квитанции за электроэнергию псковичи начнут получать с августа

Источник:kp.ru
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С августа жители Псковской области начнут получать квитанции за электроэнергию в формате селф-мейлер.

Справка: Селф-мейлер – это лист бумаги, который является одновременно носителем информации и конвертом. Содержание селф-мейлера может прочесть только получатель при вскрытии конверта по линиям перфорации.

Для таких счетов не требуются конверты и из-за скрытой внутри информации они соответствуют требованиям законодательства.

Внутри квитанции существенно ничего не поменялось. Добавились ФИО плательщика, площадь и число проживающих, дата последнего платежа, способы передачи показаний.

Если информация в квитанции по мнению псковича является некорректной, то необходимо отправить верные данные в АО «Псковэнергосбыт» через Личный кабинет потребителя или письмом на адрес info@pskovenergosbit.ru.