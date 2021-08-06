Кому из псковичей оплатят выходные после вакцинации от COVID-19

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Кто в Псковской области может рассчитывать на оплачиваемые выходные после прививки от коронавируса, рассказали в региональном комитете по труду и занятости.

Согласно указу губернатора, руководители государственных органов Псковской области и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий обязаны предоставить выходные дни с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и последующий за ним день.

Руководителям остальных предприятий лишь рекомендовано дать сотрудникам выходные дни.