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Здоровье6 августа 2021 14:58

Кому из псковичей оплатят выходные после вакцинации от COVID-19

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Кто в Псковской области может рассчитывать на оплачиваемые выходные после прививки от коронавируса, рассказали в региональном комитете по труду и занятости.

Согласно указу губернатора, руководители государственных органов Псковской области и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий обязаны предоставить выходные дни с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и последующий за ним день.

Руководителям остальных предприятий лишь рекомендовано дать сотрудникам выходные дни.