Почти полмиллиона лишилась 72-летняя жительница Палкино после общения с мошенником

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440 тысяч списалось с карты жительницы Палкино после того, как она пообщалась с лжесотрудником банка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Как сообщила пенсионерка, мошенник посоветовал перевести деньги на резервные счета, так как, по его словам, кто-то пытался оформить на женщину кредит.

Поверив этому, пенсионерка перевела все деньги на электронные кошельки через банкоматы на Рижском проспекте и на Некрасова в Пскове.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.